به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه دربارة فِرَق اسلامی در ایران سده‌های میانه، علی‌رغم وجود منابع فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و البته بی‌توجهی به چنین موضوعاتی بیشتر به نظام آموزشی ما بازمی‌گردد که تنها به تاریخ تحولات سیاسی تأکید می‌شود و این باعث مغفول واقع شدن بخش اعظمی از تاریخ فرهنگی ما، یعنی تحولات فکری شده است.

مقالات مندرج در این مجموعه که نگاهی تاریخی به مسائل کلامی دارد، اساساً با چنین دغدغه‌ای تألیف شده‌اند. در این مجموعه مقالاتی در باب معتزله به‌خصوص یکی از شخصیت‌های برجستة آن با نام ابوالحسن مصری و تأثیر او بر فرقة یهودی قرائیم آمده است. در دیگر مقالات از فرقة ماتریدیه و اندیشه‌های شخصیت محوری آن ابومنصور ماتریدی و فرقة کرامیه در خراسان سخن رفته است.