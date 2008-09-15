پرداختن به توسعه پایدار بدون توجه به منابع طبیعی غیرممکن است

حسین شجاعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: نقش طبیعت و منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی انسانها و رابطه مستقیم آن در رابطه با کشاورزی و محیط زیست امری غیرقابل انکار است.

وی عنوان کرد: منابع طبیعی تجدید شونده که شامل آب، خاک، جنگل، مرتع است، نقش مهم و حیاتی در زندگی موجودات زنده جانوری و انسان دارا هستند و بی تردید بدون وجود این فاکتورها انسان نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

شجاعی گفت: نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که برخوردهای غیراصولی و بی توجهی های اعمال شده در زمینه جنگل، مرتع، حفاظت خاک و آبخیزها در گذشته که ریشه در سالیان دراز دارد امروزه وضعیتی را به وجود آورده که کمترین تعلل در آن جایز نیست و ادامه روند تخریب این منابع حیاتی و خدادادی با در نظر گرفتن رشد جمعیت و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی و دامی فاجعه ای در پی خواهد داشت.

معاون فنی منابع طبیعی استان کرمان اظهار داشت: منابع طبیعی تجدید شونده، علاوه بر تاثیرات مثبتی که بر محیط زیست گیاهی و جانوری دارند بر محیط زیست شهری وانسانی نیز تاثیرگذارند. کاهش دی اکسید کربن موجود در اتمسفر، رسوب دادن گرد و غبار تا سقف 70 تن درهکتار در سال، تعدیل آب و هوا در تابستان و زمستان، ‌جذب ذرات معلق و سمی موجود در اتمسفر همچون گردو، جلوگیری از فرسایش خاک و هدررفت آب و تولید اکسیژن تا سقف 50 درصد از جمله منافع زیست محیطی جنگلها و مراتع هستند.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که در جهان در حال توسعه امروز، تقاضا برای غذای سالم روز بروز در حال افزایش است، توسعه و حفاظت از جنگلها و مراتع به عنوان محافظ و پشتیبان و تامین کننده آب وخاک مورد نیاز اراضی کشاورزی امری لازم و واجب به شمار می رود.

شجاعی با اشاره به نقش مهم منابع طبیعی در جذب توریست اضافه کرد: منابع طبیعی از لحاظ جذب توریست و گذراندن اوقات فراغت مردم نیز دارای اهمیت ویژه ای است به طوریکه مناطق تفریحی جنگلی به واسطه دستیابی آسان و ساده برای عموم مردم مورد توجه بوده و موجبات جلب تعداد کثیری از توریستها و انسانهای خسته از زندگی شهری را فراهم می سازد.

وی یادآور شد: نکته ای که لازم است به آن اشاره شود، این است که بحرانهای زیست محیطی به صورت تخریب جنگلها، فرسایش خاک، آلودگی آب باعث شده است که متولیان حفاظت منابع طبیعی، برای رفع این بحرانها و پایداری منابع تلاش کنند.

وی گفت: یکی از مصادیق این تلاشها، بسترسازی لازم برای مشارکت آحاد جامعه به ویژه بهره برداران از این منابع برای حفاظت آنهاست.

شجاعی افزود: اصولا مشارکت مردم در طرحها باعث پذیرش آسان آنها و کم شدن هزینه ها و افزایش سرعت اجرای طرح هاست و البته فواید مشارکت زمانی ملموس است که مردم را در مراحل برنامه ریزی تا اجرا و ارزشیابی طرحها دخالت دهیم.