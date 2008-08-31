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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

همت در گفتگو با مهر:

بودجه خانه تئاتر همچنان بلاتکلیف است

بودجه خانه تئاتر همچنان بلاتکلیف است

سخنگوی خانه تئاتر از بلاتکلیف ماندن اختصاص بودجه این نهاد صنفی پس از گذشت حدود شش ماه از سال 87 خبر داد.

اصغر همت در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه شش ماه از سال 87 گذشته اما همچنان بودجه خانه تئاتر پرداخت نشده است. در آخرین گفتگوی ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر با نماینده معاونت هنری وزارت ارشاد، به وی گفته‌اند وضعیت مشخص نشده و اختصاص بودجه خانه تئاتر فعلا ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه خانه تئاتر برای پرداخت دستمزد کارکنان خود مشکل دارد، درباره ساختمان در حال ساخت خانه نیز گفت: قرارداد اولیه با پیمانکار بسته شده و ما در حال حاضر به مرحله سازه‌گذاری رسیده‌ایم. اما مشکل بودجه خانه تئاتر ما را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.

سخنگوی خانه تئاتر درباره موضوع قرارداد تیپ نیز گفت: متاسفانه به دلیل برگزاری جشنواره تئاترعروسکی و بعد سفر مدیر کل هنرهای نمایشی به جشنواره ادینبورگ فرصت بحث در این باره پیش نیامده و امیدواریم با بازگشت دوستان شرایط بررسی و اجرایی شدن قرارداد تیپ دوباره در دستور کار قرار بگیرد.

کد مطلب 741555

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