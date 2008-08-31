به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کنفوسیسوس، یکی از بزرگترین متفکران و بنیانگذار فرهنگ کنفوسیوسی بود که 2559 سال پیش متولد شد. "وانگ آیشن" از مقامات این معبد گفت: شرکت در جشن فرهنگ کنفوسیوسی برای عموم مردم آزاد خواهد بود.

این نمایشگاهها دربرگیرنده نمایش ویژگی‌های فرهنگی چین خواهد بود که روی تابلوهایی به صورت افقی توسط "ژوان یان" از علمای طراز اول بررسیهای امپراطوری مکتوب شده است. آثار و صنایع دستی چوبی که در دوران باستان در این معبد مورد استفاده قرار می‌گرفته و آثار خطاطی چینی نیز در این نمایشگاهها ارائه می‌شوند.

این معبد در سال 1294 به عنوان ساختمان امپراطوری برای نیایش کنفوسیوسی ساخته شد. ساختمان این معبد که با شکوه خاصی از معماری چینی ساخته شده به مدرسه دربار به عنوان عالی‌ترین نهاد یادگیری در شانگهای در دوران باستان شناخته می‌شود.