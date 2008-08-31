محمد رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: عملیات ساخت نخستین پایگاه اطلاع رسانی گردشگری شمال شرق کشور در نیشابور با اعتباری بالغ بر هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در حاشیه میدان باغرود به کار فرمایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آغاز شد.

وی گفت: این پایگاه در یک طبقه و به صورت تلفیقی از معماری مدرن و سنتی طراحی شده است به این صورت که از میلهای راهنمایی قدیم در این ساختمان به صورت نمادی جهت راهنمای گردشگری استفاده شده که هم ظاهر زیبایی به بنا بخشیده و هم مفهوم راهنما را برای مسافران تداعی می نماید.

رکنی ادامه داد: این بنا حدود 130 متر مربع عرصه و 110 متر مربع زیر بنا دارد که فضاها و اطاق هایی با منظورهای خاص فروش محصولات فرهنگی، محل نمایش دائم فیلم جاذبه های گردشگری، اتاق مدیریت و راهنمایان، آبدارخانه، سرویس بهداشتی آقایان، سرویس بهداشتی بانوان، انبار، لابی ورودی، اطلاعات و رزرو هتل، مانیتور راهنمای آثار تاریخی، محل استراحت، اتاق استراحت پرسنل، محل مطالعه و نمایشگاه، محل استقرار پرسنل سازمانی ، سایبان و محل استراحت ، آبنما و باغچه به بهره برداری خواهد رسید.

رکنی افزود: این پایگاه که به صورت دائم فعال بوده با استقرار راهنمایان مسلط به زبان انگلیسی کار توزیع بورشور، پوستر، نقشه گردشگری cd گردشگری و کار خدمات دهی و اطلاع رسانی را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین از طریق اینترنت پرسرعت با حضور نماینده هایی از آژانس های خدماتی مسافرتی، گردشگران و مسافران می توانند جهت رزرو بلیط قطار، هواپیما، اتوبوس و رزرو هتل اقدام نمایند و در محل نمایشگاه نیز آثار فرهنگی شهدا به نمایش گذاشته خواهد شد که در اجرای این پروژه شهرداری نیشابور شورای شهر، راهنمایی و رانندگی همکاری صمیمانه داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: نیشابور به عنوان دومین قطب گردشگری خراسان رضوی هر ساله پذیرای بیش از چهار میلیون نفر از گردشگران و مسافرانی است که به قصد زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) از این شهر عبور می نمایند که در این میان مکانهای فرهنگی، تاریخی، زیارتی و ییلاقی نظیر خیام، عطار، کمال الملک، امام زاده محروق، قدمگاه رضوی، درود، بوژان، خرو، دیزباد بیشترین آمار بازدید کننده را داراست.

وی گفت: امیدواریم در آینده با ساخت این پایگاه ها در تمامی شهرها که با اهداف اطلاع رسانی و خدمات رسانی هر چه بهتر به مسافران رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات، معرفی هر چه بهتر شهرستان و جاذبه های گردشگری بتوانیم حسن امنیت و آرامش را در مسافران داشته باشیم تا شاهد سفرهای همه زمانی و همه مکانی باشیم.