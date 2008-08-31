به گزارش خبرنگار مهر از کیش ، ملی پوشان فوتبال کشورمان ساعت 1 صبح امروز تمرینات خود را در سالن ورزشگاه المپیک کیش با انجام حرکات کشش و دوهای استقامتی زیر نظر روته مولر آغاز کردند و سپس با استارت های سریع خود را آماده برگزاری تمرینات جدی و البته با نشاط کردند.
بخش عمده تمرین صبح امروز تیم ملی به بازی والیبال اختصاص داشت که در این بین حضور علی دایی و شور و نشاط ملی پوشان فضای مفرحی را بوجود آورده بود.
کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان در این تمرین بیشتر قصد بالا بردن روحیه ملی پوشان و تزریق انرژی مثبت و انگیزه را داشت و در این راه ترفندهای خاصی را نیز در نظر گرفته بودند.
ملی پوشان کشورمان ساعت 20 امروز نیز تمرینات خود را در زمین چمن ورزشگاه المپیک کیش پیگیری خواهند کرد.
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