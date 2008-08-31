به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از کهنسال ترین و جوان ترین نویسنده های سال 86 جایزه پرکارترین ناشر به نشر "علم" تعلق گرفت و انتشارات " مرکز اسناد انقلاب اسلامی" به عنوان ناشر ارزانترین رمان سال معرفی شد.

همچنین با قرائت بیانیه هیئت داوران جوایز ده رمان تکنیکی سال 1386 اهدا شد.

در این مراسم هیئت داوران با ابراز تاسف از وجود غلطهای املایی فراوان و بی دقتی ناشر در ویرایش اثر، رمان " قاعده بازی " نوشته فیروز زنوزی جلالی را با 62.5 امتیاز شایسته رتبه چهارم دانست. هر چند که در صورت نبود این نقیصه این رمان رتبه اول را به خود اختصاص می داد.

رتبه اول به رمان " قربانی باد موافق" نوشته محمد طلوعی با 79 امتیاز تعلق گرفت . رعایت اصول فنی داستان نویسی، دارا بودن حداقل غلطهای املایی و نوآوری در استفاده از زاویه دید از مهمترین دلایل انتخاب این اثر به عنوان رتبه اول اعلام شد.

رتبه دوم با فاصله اندکی از رتبه اول به رمان " انجمن مخفی " نوشته احمد شاکری با 75 امتیاز تعلق گرفت. به کارگیری لحن و نثر مناسب،شخصیت پردازی قوی و محتوای بسیار غنی تاریخی از ویژگیهای این اثر بودند.

رتبه سوم با فاصله معناداری به رمان " الف دال میم " نوشته مهدی حجوانی با 65 امتیاز تعلق گرفت. رتبه های پنجم تا دهم نیز به رمانهای " حکایت شمس " نوشته محمد حیدرنژاد (62) ، " آخرین سفر زرتشت" نوشته فرهاد کشوری (60)، " ترجیع بندی برای شاعران جوان" نوشته فتح الله بی نیاز (59)، " اسماعیل " نوشته امیر حسین فردی (57)، " جنگ و عشق " نوشته منیر السادات موسوی (56.5 ) و" از میان ظرفهای شسته شده " نوشته نازنین لیقوانی (54 ) تعلق گرفت.

همچنین در پایان از انتشارات " افق" به دلیل کسب بالاترین امتیاز تکنیکی به عنوان حرفه ای ترین ناشر سال 86 تجلیل شد.

احمد شاکری برنده عنوان دومین رمان تکنیکی سال 86 در این مراسم گفت : اینجانب در بیش از دهها جایزه ادبی به داوری اشتغال داشته ام اما به جرات می توانم بگویم که در میان همه این جوایز، جایزه ادبی فردا دقیقترین جایزه در بررسی نکات تکنیکی آثار بوده است.

او اضافه کرد: البته لازم است دست اندرکاران جایزه در دوره های بعدی از تجربیات بزرگان این رشته در کنار کاربرد اصول مسلم داستان نویسی بهره مند شوند.