به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی "هیئتهای شرعی مجلس خدمات مالی اسلامی" از 12 تا 20 شهریور ( 2 تا 10 سپتامبر) با حضور آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از کارشناسان و متخصصان امور بانکداری اسلامی در مکه مکرمه برگزار می‌شود.

مجلس خدمات مالی اسلامی ( IFSB ) یک هیئت بین‌المللی است که وظیفه آن تهیه معیارهای توسعه و تقویت صنعت خدمات مالی اسلامی است. این وظیفه از راه صدور معیارهای نظارتی و اصول هدایت این صنعت که شامل بخش بانکها، بازار پول و بیمه اسلامی است، محقق می‌شود.

این مجلس همکاری وسیعی با بنیادهای بین المللی، منطقه ای، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دیگر مؤسسات دارد. بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران و حدود 40 بانک از بانکهای مهم کشورهای اسلامی و غیراسلامی عضو مجلس خدمات مالی اسلامی هستند.