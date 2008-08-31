کمکهای مردمی در طول ماه رمضان ساماندهی می شود

نسرین بابائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان و برای دومین سال متوالی طرح بزرگ مهر رمضان در سراسر استان کرمان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح آشنایی همه جانبه مردم و نیکوکاران با فعالیتها و خدمات بهزیستی، فراهم نمودن زمینه حضور و آشنایی مردم و مسئولان در مراکز و مجتمعهای بهزیستی جهت دیدار از مددجویان مقیم این مراکز، جلب و جذب مشارکتهای مادی و معنوی مردم نسبت به فعالیتهای بهزیستی است.

معاون مشارکتهای بهزیستی کرمان گفت: هدایت نیات خیر، نذورات، سفره های افطار به سمت مراکز بهزیستی و مددجویان نیازمند و آبرومند از دیگر اهداف این طرح است.

دبیر ستاد مهر رمضان افزود: در طول اجرای این طرح که در واقع ماه رمضان است، زمینه لازم در قالب برنامه ریزی متناسب جهت حضور مدیران و پرسنل دستگاههای اجرایی، صاحبان صنایع، کارخانجات و بخشهای خصوصی و شرکت در ضیافت افطاری این مددجویان فراهم شده است.

وی گفت: مردم، مدیران دستگاههای اجرایی، صاحبان صنایع در استان کرمان جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص چگونگی مشارکت در این طرح، می توانند به کارشناسان اجرای طرح مراجعه نمایند.

دبیر اجرایی ستاد مهر رمضان گفت: با تمهیدات انجام شده این ستاد آمادگی کامل را جهت کمکهای دریافتی مردم ادارات و بخشهای خصوصی به مددجویان بهزیستی دارد.