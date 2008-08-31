به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری امروز یکشنبه دهم شهریور در تالار اندیشه شماره دو با حضور مجید مصلحی مدیر کل استانها و مجلس حوزه و احمد مرتضاییفرد دبیر جشنواره برگزار شد.
در ابتدا مصلحی گزارشی از فعالیتهای مراکز استانی حوزه هنری ارائه داد و گفت: حوزه از سال 80 در 29 استان غیر از خراسان شمالی مرکز تاسیس کرد و علاوه بر آن در پنج شهرستان کرج، شهرری، کاشان، شاهرود و آبادان مرکز دارد. همچنین 80 سینما در کشور زیر نظر حوزه هنری است و از ابتدای سال 86 سینماهای هر استان زیر نظر مدیران استانی اداره میشود.
مدیر کل استانهای حوزه هنری با اشاره به برگزاری دومین جشنواره تولیدات استانی حوزه گفت: اولین دوره این دوسالانه سال 85 در اصفهان برگزار شد. نگاه ما به این رویداد صرفا برگزاری آن نیست، زیرا ما با حذف 10 جشنواره ملی در استانها این جشنواره را سراسری کردیم تا تمامی تولیدات حوزه هنری در یک جمعبندی کنار هم مورد قضاوت قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: نگاه دیگر ما به جشنواره این است که تهران تمام ایران نیست و شهرستانها با معرفی بهتر میتوانند در تهران شرایط کار پیدا کنند. ضمن اینکه ایجاد نشاط کاری بین هنرمندان دیگر هدف ما است. جشنواره ویترین توانمندی استانها است و با سرفصل جذب هنرمندان جوان، ایجاد و تقویت هنر اسلامی و گرامیداشت سال نوآوری و شکوفایی برگزار میشود.
در ادامه مرتضاییفرد گزارش فعالیتهای دبیرخانه جشنواره را ارائه داد و گفت: جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری در تمام رشتههای هنری شامل سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، آفرینشهای ادبی و آموزش و پژوهش تدارک دیده شده است. دبیرخانه از اول تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و جشنوارههای استانی برای معرفی آثار برگزیده در استانها در حال برگزاری است.
وی در ادامه افزود: در برخی رشتهها مانند سینما و آفرینشهای ادبی ما تمام آثار تولید شده در استانها را در جشنواره خواهیم داشت، اما در هنرهایی چون نمایش به علت وسعت کاری هر استان فقط میتوانیم پذیرای یک نمایش از هر استان باشیم و رشتههای تجسمی و موسیقی نیز از این جمله است.
مرتضاییفرد با اشاره به بخش آموزشی جشنواره نیز گفت: در کنار جشنواره فعالیتهای جنبی و آموزش نیز داریم که میتوان به همایش نقاشان اشاره کرد. در این همایش چهار هنرمند جوان در کنار یک استاد پیشکسوت با هم به تولید اثر میپردازند. در همایش عکاسان هم هنرمندان هر استان از زاویه دید خود به تهران نگاه میکنند.
وی در ادامه افزود: جشنواره با برپایی نمایشگاه کتاب و تجسمی، همایش 30 سال انقلاب و برنامههای موسیقی و ترکیبی از 24 تا 26 آذرماه در حوزه هنری تهران برگزار میشود تا عموم مردم از عید قربان تا عید غدیر از آن استفاده کنند. برای بخش سینمایی نیز سینما آزادی را در اختیار داریم و بخش بزرگداشت هنرمندان پیشکسوت هر استان نیز برگزار میشود.
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