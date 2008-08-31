قیمت گذاری بر روی صنعت دستی نشاندهنده ارزش آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی در نخستین جشنواره ملی تجلیل از خادمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گفت: در صنایع دستی هنرمند با محصول دستش زندگی می کند و محاسبات ارزشی ندارند. ممکن است برآوردهایی برای تامین هزینه های جانبی انجام شود اما در اصل ذوق و سلیقه و صبر هنرمند است که لحظه به لحظه در اثرش تزریق می شود بنابراین نمی توان برای این ذوق و صبر قیمت گذاشت.

وی تصریح کرد: باورهای هنرمند در پیدایش محصول نیز تاثیرگذار است نوع نگاه، آرمان ها و گرایش های هنرمند همه در اثر هنری اش تاثیر دارد که این امر را می توان از فعالیت های هنری دریافت کرد به همین دلیل، صنایع دستی به عنوان یک محصول، محل بروز و ظهور یک ذوق است. قواعد علمی، مهندسی و محاسبات در محصول مهم است اما آنکه در آفرینش ، ترکیب و رنگ و ابعاد هنر اثر گذار است، همان ذوق و هنری است که هنرمند از باورهای خویش منعکس می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: تمام حقیقت وجودی صنایع دستی، قیمت مواد اولیه و زمان صرف شده برای تولید آن نیست، بلکه خالقیت و آفرینندگی ذات انسانی است که در آن حلول می کند.

مشایی خاطرنشان کرد: تعریف انسان به عنوان یک حیوان ناطق چندان زیبا به نظر نمی آید. انسان را باید با خدا مقایسه کرد، چرا که این تعبیر و قیاس زیباتر به نظر می رسد. خالقیت نیز نخستین صفت خداوند است و رزاقیت بعد از آن قرار می گیرد. رزق برای بقای وجود است و خالقیت برای اصل و ایجاد است. انسان نیزخالق است و دایره خلق و آفرینشش وسیع است که بهترین نمود آن در هنر و آفرینش آثار هنری است.

وی تاکید کرد: مسئولیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، احیا، حفاظت ، صیانت و توسعه صنایع دستی است که این نیز افتخاری برای این سازمان محسوب می شود.

مشایی با اشاره به ارزش میراث فرهنگی تاکید کرد: بحث میراث فرهنگی و صادرات صنایع دستی و ... همه مهم است. میراث است که نمایانگر شخصیت وجودی جامعه ایران در طول تاریخ است و ما موظف هستیم که این ظرفیت، این عظمت و شکوه را به رسم امانت ، حفظ و به آیندگان بسپاریم. اینها ظرفیت هایی است که با نگاهی موحدانه، عاشقانه و والا انجام می گیرد.

وی با اشاره به حلول ماه رمضان تاکید کرد: در این ماه علاوه بر انجام وظایف انسانی خود به تفکر و اندیشیدن نیز باید توجه کنیم.