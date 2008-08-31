به گزارش خبرنگار مهر سید علی علوی در همایش توانمندسازی تعاونی های تولیدی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت تعاون گفت: سال گذشته سرشماری از تعاونی‌ها را با هدف شناخت بهتر وضع موجود تعاون انجام دادیم تا بر اساس آن تعداد تعاونی های کشور، تعداد نیروهای آنها و تعداد عضویت مردم در تعاونی‌ها مشخص شود.

معاون وزیر تعاون در امور استانها تعداد تعاونی های به ثبت رسیده را در آخرین آمار 145 هزار اعلام کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات حال حاضر تعاونی ها عدم شناخت کافی مردم از تعاونی ها و فعالیتهای آنها است که اگر این شناخت حاصل شود، می توان به تحقق سهم 25 درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی بر اساس اصل 44 امیدوار بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون توسعه فرهنگ تعاون در بخشهای تولید و توزیع مورد توجه ما قرار دارد؛ ولی تاکنون نیز 32 درصد سرمایه گذاری ها در بخش تعاون در حوزه تولید بوده که 40 درصد اشتغال موجود در تعاونی ها نیز از تعاونی های تولیدی ناشی شده است.

علوی در ادامه با تاکید بر بازنگری در قوانین بخش تعاون خاطرنشان کرد: در قانون سیاستهای اصل 44 تاکید برحذف موانع سرمایه‌ گذاری شده و امکان سرمایه ‌گذاری‌های بخش خصوصی در تعاونی نیز دیده شده است.

معاون وزیر تعاون در امور استانها بیان داشت: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری می تواند مشکلات ضمانتی در بخش تعاون را مرتفع نماید.

وی تشکیل بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در استانها را یک مجموعه‌ فعال دانست و افزود: این بنیادها پیوستگی میان کارجویان، کارآفرینان، منابع مالی و طبیعی در مناطق مختلف را برای بهینه کردن تولید و به کارگیری کارجویان در بحث حل مشکل اشتغال در استانها فراهم می ‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر اظهار کرد: این طرح یکی از اقدامات مهم وزارت تعاون است که براساس آن ساماندهی بیش از چهار میلیون نفر، ثبت نام و پالایش‌ آنها در شکل تعاونی صورت گرفت و سال گذشته ظرفیت خوبی را برای بخش تعاون در جامعه تثبیت کرد.