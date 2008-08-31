"موش" پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد فیلمهای "موش" به تهیهکنندگی سعید سعدی و کارگردانی شاهد احمدلو و "زمانی برای دوست داشتن" به تهیهکنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی و کارگردانی ابراهیم فروزش از این شورا پروانه نمایش دریافت کردهاند.
زمانی برای دوست داشتن
شهرام حقیقتدوست، ماهچهره خلیلی، آتیلا پسیانی، یوسف تیموری و فرامرز روشنایی در "موش" بازی کردهاند و محسن تنابنده، علی شادمان، بهناز جعفری و نگین صدق گویا بازیگران "زمانی برای دوست داشتن" هستند که در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش درآمده بود.
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