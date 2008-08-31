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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

"موش" پروانه نمایش گرفت

"موش" پروانه نمایش گرفت

شورای صدور پروانه نمایش معاونت سینمایی برای دو پروژه سینمایی "موش" و "زمانی برای دوست داشتن" پروانه نمایش عمومی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد فیلم‌های "موش" به تهیه‌کنندگی سعید سعدی و کارگردانی شاهد احمدلو و "زمانی برای دوست داشتن" به تهیه‌کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی و کارگردانی ابراهیم فروزش از این شورا پروانه نمایش دریافت کرده‌اند.

زمانی برای دوست داشتن

شهرام حقیقت‌دوست، ماه‌چهره خلیلی، آتیلا پسیانی، یوسف تیموری و فرامرز روشنایی در "موش" بازی کرده‌اند و محسن تنابنده، علی شادمان، بهناز جعفری و نگین صدق گویا بازیگران "زمانی برای دوست داشتن" هستند که در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش درآمده بود.

کد مطلب 741652

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