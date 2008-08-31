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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

تمدید مهلت ارسال آثار پژوهشی به دومین جشنواره بین المللی فارابی

تمدید مهلت ارسال آثار پژوهشی به دومین جشنواره بین المللی فارابی

مهلت ارسال آثار پژوهشی به دومین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی تا پایان شهریور ماه 1387 تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیخانی رئیس دبیرخانه جشنواره فارابی با اعلام این خبر افزود: به دلیل تعطیلات تابستانی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، شورای راهبردی جشنواره با تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه سال جاری موافقت کرده است.

وی اضافه کرد: تاکنون حدود یک هزار اثر پژوهشی داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره رسیده و ثبت شده است.

رئیس دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی از پژوهشگران عرصه علوم انسانی و اسلامی دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ علمی کشور مشارکت جدی کرده و از این طریق توان علمی کشور را در عرصه انسانی و اسلامی آشکار سازند.

در جشنواره بین‌المللی فارابی که ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم برگزار می‌شود 11 گروه علمی تمام رشته‌های علوم انسانی و اسلامی را تحت پوشش قرار می دهند. در این گروه‌ها استادان برجسته رشته‌های مربوطه عضویت دارند و مسئولیت بررسی تعیین داوران و انتخاب آثار برتر را برعهده دارند.
کد مطلب 741661

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