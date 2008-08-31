تمدید مهلت ارسال آثار پژوهشی به دومین جشنواره بین المللی فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیخانی رئیس دبیرخانه جشنواره فارابی با اعلام این خبر افزود: به دلیل تعطیلات تابستانی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، شورای راهبردی جشنواره با تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه سال جاری موافقت کرده است.



وی اضافه کرد: تاکنون حدود یک هزار اثر پژوهشی داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره رسیده و ثبت شده است.



رئیس دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی از پژوهشگران عرصه علوم انسانی و اسلامی دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ علمی کشور مشارکت جدی کرده و از این طریق توان علمی کشور را در عرصه انسانی و اسلامی آشکار سازند.



در جشنواره بین‌المللی فارابی که ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم برگزار می‌شود 11 گروه علمی تمام رشته‌های علوم انسانی و اسلامی را تحت پوشش قرار می دهند. در این گروه‌ها استادان برجسته رشته‌های مربوطه عضویت دارند و مسئولیت بررسی تعیین داوران و انتخاب آثار برتر را برعهده دارند.

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