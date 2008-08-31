به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده، ظهر شنبه در نشستی خبری در ساری افزود: با افتتاح دو کتابخانه عمومی در هفته دولت تعداد کتابخانه‌های عمومی استان به 56 عدد خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه مازندران در ارزیابی تعداد کتابخانه‌ها در کشور در جایگاه 17 قرار دارد، عنوان کرد: این رقم در سال 84، 29 بوده است.

امامزاده از وجود 700 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: مازندران در این مقوله در جایگاه 19 کشور قرار دارد که به لحاظ سطح اشغال و تراکم استفاده از واحد سطح در این اماکن رتبه اول کشوری را دارا است.

وی بیان داشت: این میزان نشان‌ از رویکرد فزآینده مردم مازندران به کتابخوانی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: ساماندهی وضعیت کتابخانه‌های استان برای پاسخگویی به خواست شهروندان مازندرانی به یک بسیج عمومی نیاز دارد.

به گفته وی، توسعه کتابخانه‌های عمومی در مازندران نیاز به استفاده از مشارکت مردمی دارد که در غیر این صورت این فضا به همین میزان باقی خواهد ماند.

امامزاده راهکار افزایش فضای کتابخانه ‌ای و کتابهای مازندران را متکی نبودن نهاد کتابخانه‌های عمومی به اعتبارات دولتی دانست و ادامه داد: متاسفانه کتابخانه‌های عمومی نتوانسته‌اند از مشارکت مردمی در توسعه فیزیکی بهره گیرند.

وی عدم موفقیت نهاد کتابخانه‌های عمومی از این مشارکت را به معنای عدم وجود تعامل روح فرهنگ در مردم مازندران ندانست و خاطرنشان کرد: فضای لازم برای سرمایه ‌گذاری از مردم در امر کتابخوانی به وجود نیامده است.

امامزاده از توزیع بیش از یک میلیارد تومان کتاب رایگان در سال گذشته از سوی این اداره کل خبر داد و اظهار داشت: صندوق حمایت نویسندگان، خبرنگاران و هنرمندان در راستای حمایت از اقشار فرهنگی با پذیرش 562 عضو در سال گذشته به 205 نفر از آنان بالغ بر 232 میلیون تومان تسهیلات بانکی ارائه شده است.

وی گفت: در راستای حمایت از نویسندگان، متناسب با موضوع در برخی مواقع تمام شمارگان ناشران را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خریداری می‌کند.