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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

"داستان‌های شنیدنی" در مرکز صبا تولید می‌شود

"داستان‌های شنیدنی" در مرکز صبا تولید می‌شود

مجموعه انیمیشن "داستان‌های شنیدنی" به کارگردانی سعید پنجی در مرکز صبا تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 13 قسمت پنج دقیقه‌ای برگرفته از داستان‌های جذاب فاطمه یاراحمدی با تکنیک دوبعدی کامپیوتری تهیه می‌شود.

به گفته کارگردان، داستانهای این مجموعه کاملاً کودکانه است. در هر قسمت ماجراهایی متفاوت مخاطب را سرگرم می‌کند. در یکی از داستان‌ها تکه‌ای گل که توسط دستان ماهر استاد سفالگر به گلدانی زیبا تبدیل شده است، حاضر نیست سختی کوره پخت را تحمل کند و وارد آتش شود، بنابراین او طی ماجراهایی مدام تغییر شکل پیدا می کند و زشت می شود و ... 

عوامل تولید این پروژه عبارتند از آهنگساز: محمدرضا پیرجانی، تبدیلات دیجیتال: بهزاد پور ابراهیم، مدیر پروژه: مریم حجتی، کارگردان فنی: حدیث عرفان، انیمیشن: حمیدرضا گودرزی، حدیث لطفی و نسرین پنج.

کد مطلب 741669

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