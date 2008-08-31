به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش توسط معاونت آموزش و مشارکت های مردمی این سازمان و با همکاری کارگروه تخصص آموزش مدارس آموزش و پرورش برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مهندس فاطمه صالح کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن اشاره به اهمیت جلب مشارکت مردم و حساس سازی و آشنا ساختن شهروندان با مفاهیم مدیریت بحران گفت: برای رسیدن به دید مشترک نسبت به حوادث و سوانح طبیعی میان مدیران و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که آمادگی در برابر حوادث و سوانح طبیعی از جمله زلزله باید در اولویت زندگی تمامی اقشار قرار گیرد و به یک دغدغه عمومی و همیشگی تبدیل شود. وی تاکید کرد: برای تحقق این هدف آشنایی دبیران و دانش آموزان مدارس با مفاهیم ایمنی و مخاطرات ناشی از حوادث و سوانح طبیعی بسیار حائز اهمیت است چه آنکه دانش آموزان بهترین انتقال دهنده فرهنگ و آموزش از مدارس به درون خانه¬ها هستند.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده در این حوزه باید در امکان عمومی دارای جمعیت ساکن و یا در حال تردد از جمله مدارس، ساختار مدیریت بحران ویژه آن مجموعه پیش بینی شود. لذا برنامه راهبردی برای تحقق این ساختار باید اندیشیده شود.

در ادامه مهندس طارمی نماینده کارگروه تخصصی آموزش مدارس از سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای برگزاری این دوره گفت: کارشناسان سلامت و تندرستی شرکت کنندگان در این دوره در واقع نقش واسط را بر عهده دارند و در انتقال مفاهیم و تجارب مدیریت بحران از جمله چگونگی محافظت از سلامت در برابر حوادث نقش دارند و در مراحل بعدی در منطقه¬ی خود پیگیر تحقق این آموزش ها برای معلمان و دبیران به عنوان آموزش دهنده دانش آموزان هستند.

وی به تجارب حاصله از زلزله بم اشاره کرد و گفت : در زلزله ی بم بسیاری از دانش آموزانی که قبلاً در مانور زلزله شرکت داشتند با همان اطلاعات کم جان خود را نجات دادند ضمن آنکه آنان بهترین مروج آموزش از مدارس به خانه های خود هستند.