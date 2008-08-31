سئوال 5 نماینده از وزیر ارتباطات اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش سئوال سلیمان جعفرزاده، جلال محمود زاده، نادر قاضی پور، محمد قسیم عثمانی و جهانبخش محبی نیا نمایندگان چالدران، مهاباد، ارومیه، بوکان و میاندوآب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم تحقق برنامه های این وزارتخانه در دولت الکترونیک و ضعف مدیریت در شرکت ارتباطات سیار اعلام وصول شد.

سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه طرح استیضاح وزیر ارتباطات با 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس خبرداد.

قربانی در پایان جلسه علنی امروز مجلس گفت : سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکار نیز از وزیر نیرو در خصوص علت عدم احداث سدهای این حوزه انتخابیه اعلام وصول می شود.

جلسه علنی بعدی مجلس روز چهارشنبه 13 شهریور ماه برگزار می شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در پایان جلسه امروز اعلام کرد مجلس هفته آینده روزهای یکشنبه، سه شنبه،چهارشنبه جلسه علنی دارد.