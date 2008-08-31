مشهد میزبان همایش ملی گردشگری از دیدگاه اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر امروز در دیدار معاونان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کمیته گردشگری، زیارتی کشور از برگزاری همایش ملی "گردشگری از دیدگاه اسلام" در این کلانشهر مذهبی خبر داد و گفت: این همایش به منظور شناسایی فرصتها و تهدیدهای گردشگری زیارتی کشور در مشهد برگزار می شود.

وی با اشاره به گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه استان خراسان رضوی افزود: مشهد قطب گردشگری استان و کشور است که بیشترین آمار آن مربوط به گردشگران مذهبی است.

پژمان ترویج ظرفیتهای بدون استفاده و توسعه زیر ساخته را از جمله ابعاد مورد بررسی در صنعت گردشگری دانست و اظهار داشت: خدمات و امکانات ما از نظر کمیت و کیفیت ظرفیت افزایش توریسم را ندارد.

وی هدف اقتصادی از ساماندهی و توسعه گردشگری را کمک به توسعه کشور برشمرد و گفت: هدف فرهنگی از این اقدام انتشار فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) است.

شهردار مشهد با اشاره به درآمد 70 درصد شهر از خدمات تصریح کرد: برای ادامه حیات شهر و رفاه زائران در تلاش هستیم اما حفظ وضع موجود و توسعه آن نیازمند منابع مالی است.

وی خواستار بررسی مشکلات توریسم مذهبی در مشهد و ارائه راهکارها در این همایش ملی شد و افزود: به زودی دبیرخانه برای بررسی ساز و کارهای لازم این همایش در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد تاسیس می شود.

پژمان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا مشهد را به عنوان ویترین جمهوری اسلامی آبرومند کنیم.

در این دیدار موضوعاتی از جمله اطلاع رسانی از طریق تابلوهای شهری به زبانهای مختلف، کیوسکهای اطلاعاتی، ساماندهی تفرجگاههای حاشیه مشهد و پارکها، حمل و نقل عمومی، کمبود فضاهای اقامتی در مشهد و فرهنگ سازی زائر پذیری در مشهد مورد بررسی قرار گرفت.