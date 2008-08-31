موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لیگ سال گذشته نیز صنعت مس کرمان تا هفته های پایانی به عنوان یکی از مدعیان اصلی لیگ بود اما به دلیل قرعه کشی نامناسب و برنامه ریزی مسابقات با مشکلاتی مواجه شدیم.

وی عنوان کرد: در سال جاری نیز این روال ادامه دارد و باید چند دیدار به صورت متوالی در داخل و یا خارج از خانه برگزار کنیم که این به سود ورزش هندبال کشور نیست.

وی بیان داشت: صنعت مس در جریان نقل و انتقالات نیز موفق عمل کرده است و بازیکنان مناسبی را در پستهای مختلف جذب کرده ایم.

موسوی عنوان کرد: تیم ما برای سومین سال است که در رقابتهای لیگ حضور می یابد و پس از کسب عناوین سوم و چهارم در سالهای گذشته، در این دوره تنها به قرار گرفتن در جمع دو تیم برتر وکسب سهمیه باشگاههای آسیا می اندیشیم.

وی گفت: بازیکنان صنعت مس کرمان در آمادگی بسیار مطلوبی قرار دارند و تمرینات بدنسازی مناسبی را پشت سرگذاشته اند و در جریان دیدارها به هیچ تیمی باج نخواهند داد.