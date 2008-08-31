97 درصد روستاها و شهرهای ایران در معرض حوادث طبیعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجید جودی، ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش ملی مقاوم سازی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در کشور ما به فاصله زمانی شش تا هفت سال یک زمین لرزه بزرگ به وقوع می پیوندد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یک سوم واحدهای مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله بازسازی شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به زلزله 1/6 شهرستان دورود و بروجرد در سال85، عنوان کرد: در این زلزله با وجود تخریب بالای واحدهای مسکونی تلفات جانی کمی به وقوع پیوست.

وی آمادگی روحی مردم برای بازسازی را یکی از فاکتورهای مثبت این زلزله عنوان کرد و بیان داشت: در زلزله لرستان آنچه موجب تسریع در ساخت و ساز واحدهای مسکونی شد، حذف مرحله اسکان موقت بود که این امر از یک طرف موجب صرفه جویی برای دولت و از طرف دیگر موجب احساس نیاز در مردم برای ایجاد سرپناه در فصل سرما بود.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به روند بازسازی های واحدهای تخریبی در زلزله بروجرد، یادآور شد: در طول روند بازسازی ها 16 هزار واحد مسکونی شهری در بافت فرسوده شهر مقاوم سازی شدند.

جودی همچنین از ساخت 30 هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم در مناطق زلزله زده دورود و بروجرد خبر داد.