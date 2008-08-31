  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

97 درصد روستاها و شهرهای ایران در معرض حوادث طبیعی قرار دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: با توجه به اینکه ایران کشوری حادثه خیز است، بیش از 97 درصد روستاها و شهرهای آن در معرض حوادث و سوانح طبیعی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجید جودی، ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش ملی مقاوم سازی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در کشور ما به فاصله زمانی شش تا هفت سال یک زمین لرزه بزرگ به وقوع می پیوندد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یک سوم واحدهای مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله بازسازی شده است.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به زلزله 1/6 شهرستان دورود و بروجرد در سال85، عنوان کرد: در این زلزله با وجود تخریب بالای واحدهای مسکونی تلفات جانی کمی به وقوع پیوست.

وی آمادگی روحی مردم برای بازسازی را یکی از فاکتورهای مثبت این زلزله عنوان کرد و بیان داشت: در زلزله لرستان آنچه موجب تسریع در ساخت و ساز واحدهای مسکونی شد، حذف مرحله اسکان موقت بود که این امر از یک طرف موجب صرفه جویی برای دولت و از طرف دیگر موجب احساس نیاز در مردم برای ایجاد سرپناه در فصل سرما بود.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به روند بازسازی های واحدهای تخریبی در زلزله بروجرد، یادآور شد: در طول روند بازسازی ها 16 هزار واحد مسکونی شهری در بافت فرسوده شهر مقاوم سازی شدند.

جودی همچنین از ساخت 30 هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم در مناطق زلزله زده دورود و بروجرد خبر داد.

کد مطلب 741699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار