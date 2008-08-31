بررسی حسابرسی مالی شهرداری در سالهای 82 تا 84

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو دانشجو در پایان جلسه امروز شورا با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح موضوعات مورد بررسی در جلسه پرداخت.

سخنگوی شورای شهر تهران یادآور شد: دو شرکت مجزای حسابرس، موضوع تفریق بودجه شهرداری در دوره گذشته را مورد بررسی قرار داده و امروز این افراد گزارشات خود را ارائه کردند.

وی ادامه داد: از آنجا که رسیدگی به موارد مختلف بودجه شهرداری تهران بیش از یک جلسه زمان نیازمند است، ادامه حسابرسی به مسائل مالی شهرداری تهران در سالهای 82 تا 84 به هفته آینده موکول شد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورا بررسی های خود را روی مسائل مالی شهرداری گذشته آغاز کرده است، افزود: امید می رود تا اعضای شورا در طول مدت باقیمانده مسائل و موارد مختلف را مورد بررسی قرار دهند و هفته آینده آن را به رای گیری بگذارند.

وی در خصوص انتخاب نماینده این شورا در کمیته تحقیق حادثه سعادت آباد یادآور شد: در جلسه امروز شورای شهر بررسی پیشنهاد و معرفی نماینده شورا برای عضویت در کمیته پیگیری سعادت آباد ارائه شد و در نهایت اعضای شورا تصمیم گرفتند تا بیادی نایب رییس شورای شهر را به عنوان نماینده این شورا در کمیته مذکور انتخاب کنند.

دانشجو در ارتباط با گزارش شهرداری تهران از حادثه سعادت آباد گفت: این گزارش سرانجام به شورا رسید و اکنون کمیسیون عمران شورای شهر بررسی های لازم را روی آن انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه این گزارش به احتمال زیاد هفته آینده در جلسه شورا بررسی می شود یادآور شد: این گزارش هم اکنون در اختیار مسئولان و مدیران شهری است و روند پرونده در دو جبهه که یکی مربوط به کارشناسان دادگستری و دیگر به کمیسیون عمران شورای شهر بر می گردد در حال پیگیری است.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شهرداری تا کنون و با وجود گذشت زمان مقرر، برای پاسخ به تذکر اعضای شورا در خصوص دریافت ودیعه از شهروندان جوابیه ای را ارائه نکرده است.

دانشجو تصریح کرد: جلسات موثری با مسئولان مترو انجام شد و معاون حمل و نقل و ترافیک تهران هم در این راستا نظرات خود را ارائه کردند و بنا شد تا دریافت ودیعه از شهروندان متوقف شود.