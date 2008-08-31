عواقب جنگ سرد جدید/ ضرورت توجه اروپا به علایق روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "مارتین وینتر" نوشت: اختلاف نظرها درباره بحران قفقاز روابط روسیه و اروپا را در مسیر خطرناکی قرار داده است.

وی افزود : اگر یک عصر یخبندان جدید بین اروپا و روسیه شکل بگیرد غلبه بر بحرانهای محلی و منطقه ای و مبارزه علیه تروریسم سخت تر شده و یک مسابقه تسلیحاتی جدید شکل خواهد گرفت.

در ادامه مطلب آمده است : در حال حاضر ضروری تر از هر مسئله دیگری این است که اروپا مسئله گرجستان را از نظر سیاسی تحت کنترل قرار دهد. حالا باید اروپاییها و روسها برای مشاوره در این زمینه با هم متحد شوند. چنین بحرانی نشان خواهد داد که روابطی که پس از جنگ سرد بین اروپا و روسیه شکل گرفت تا چه حد مستحکم است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : کسی که خواهان توقف مذاکرات درباره قرارداد شراکت روسیه- اروپا است و یا نشست اتحادیه اروپا- روسیه در نوامبر را رد می کند فرصت های ایجاد شده برای گفتگوی صمیمی با مسکو را از بین می برد.

نویسنده همچنین مجازات های اقتصادی علیه روسیه را نیز با توجه به وابستگی اقتصادی و انرژی به این کشور رد کرد.

این تحلیلگر آلمانی در ادامه اظهار داشت: عضویت گرجستان و یا اوکراین در ناتو یک تحریک غیر قابل تحمل برای روسیه است.

نویسنده در ادامه با غیر قابل پذیرش خواندن روشهای مسکو برای بر آوردن علائق خود، اظهار داشت : با این حال اروپا باید این موضوع را که روسیه هم علایقی دارد پذیرفته و تحمل کند. همان طور که اروپا پس از شکست شوروی با وجود ناخرسندی مسکو بسیاری از آرزوهای خود را محقق کرد؛ از جمله وسعت ناتو و اتحادیه اروپا تا نزدیکی مرزهای روسیه.

نویسنده همچنین تاکید کرد : علاقه ناتو به گرجستان بیشتر برای نزدیکی به کشوری غنی از نفت و گاز و کمتر برای برقراری دموکراسی در این کشور است.

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد : گفتگوهای سیاسی درباره بحران قفقاز بین روسیه و اروپا می تواند به شروع یک همکاری امنیتی اروپا-روسیه منجر شود که در آن، این پیروز و مغلوب جنگ سرد نیستند که باهم گفتگو می کنند بلکه دو قدرت در برابر هم هستند که باید با هم کنار بیایند.