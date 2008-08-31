اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از سوی انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران با همکاری خانه هنرمندان برگزار شده و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی برپا میشود.
این مستند بازسازی بر اساس کتاب "دخترم مریم" نوشته مینا پورزند وکیل و درباره مادری است که به دلیل داشتن فرزندی معلول عمر خود را دور از وطن جهت درمان دخترش سپری کرد.
فرناز جمشیدیمقدم ساخت فیلم کوتاه داستانی "فصل بی تو" و مستندهای "هوای تازه"، "اثر انگشت"، "مهم من اینست" و "دخترم مریم" را در کارنامه دارد و در چندین فیلم سینمایی به عنوان منشی صحنه حضور داشته است.
علاقمندان میتوانند برای تماشای این فیلم به نشانی خیابان موسوی، خیابان ایرانشهر شمالی، باغ هنر مراجعه کرده و یا با شماره 77525444 تماس بگیرند.
- روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از نگاه ویژه مدیر مرکز و شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه به نمایشهای بخش شهرستانی خبر داد. روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی اعلام کرد در این دوره از جشنواره تئاتر ماه سطح کیفی آثار نمایشی شهرستانها با ارزیابی 50 نمایش که از سوی مراکز استانی حوزه هنری به دبیرخانه ارسال شده، ارتقا پیدا میکند.
این 50 اثر همراه با آثاری که به صورت آزاد در مرحله بازخوانی پذیرفته شده، ارزیابی میشوند. ارزیابی نمایشهای بخش شهرستانی تئاتر ماه توسط حسینعلی شوندی، محمود صابری، علیاصغر راسخراد، عباس اقسامی، فرشاد منظومینیا و قربان نجفی تا پایان نیمه دوم شهریور به اتمام میرسد.
پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه از 23 تا 30 مهرماه به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تهران برگزار میشود.
نظر شما