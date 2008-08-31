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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۱۷

میزان صادرات کالاهای پروپیلن در مازندران 140 درصد رشد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران از رشد 140 درصدی صادرات تولیدات کالاهای پلی پروپیلن تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در استانداری اظهار داشت: در این مدت یک میلیون و 710 هزار و 936 دلار کالای تولید شده توسط واحدهای صنعتی در استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان صادرات نیز نسبت به مدت مشابه در تیرماه سال قبل 717 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: انواع نوشابه های گازدار، آبمیوه و ماالشعیر، انواع کاغذ، قطعات ریخته گری شده، کیسه پلی پروپیلن، انواع روغن های خوراکی و صنعتی، سفال پوشش بام و انواع چراغ روشتایی از محصولات صادراتی بوده که از مازندران به کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و اروپا صادر شده است.

مهدی نژاد بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه امسال، ارزش کالاهای صادر شده بیش از 22 میلیارد و 450 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 126 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 741727

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