میزان صادرات کالاهای پروپیلن در مازندران 140 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در استانداری اظهار داشت: در این مدت یک میلیون و 710 هزار و 936 دلار کالای تولید شده توسط واحدهای صنعتی در استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان صادرات نیز نسبت به مدت مشابه در تیرماه سال قبل 717 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: انواع نوشابه های گازدار، آبمیوه و ماالشعیر، انواع کاغذ، قطعات ریخته گری شده، کیسه پلی پروپیلن، انواع روغن های خوراکی و صنعتی، سفال پوشش بام و انواع چراغ روشتایی از محصولات صادراتی بوده که از مازندران به کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و اروپا صادر شده است.

مهدی نژاد بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه امسال، ارزش کالاهای صادر شده بیش از 22 میلیارد و 450 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 126 درصد رشد داشته است.

