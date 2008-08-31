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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

در سال 87؛

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق دو برابر می شود

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق دو برابر می شود

بنا به پیش بینی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق تا پایان سال جاری دو برابر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق، حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال گذشته به عراق 224 میلیون دلار بوده که 157 میلیون دلار آن مربوط به ساخت نیروگاه برق در شهرک الصدر بغداد است؛ ضمن اینکه پیش بینی می شود که در سال 87 صادرات خدمات فنی و مهندسی به دو برابر افزایش یابد.

همچنین در جلسه هماهنگی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه برق، آب و فاضلاب بنا به تقاضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق در محل شرکت ساتکاب، بر تشکیل کنسرسیوم صادراتی خدمات فنی در زمینه های فوق و نیز برگزاری نمایشگاه موقت و دائم و ثبت شرکتهای پیمانکاری ایرانی در عراق و استفاده بیشتر از شرکتهای خصوصی در عراق تاکید شد.

 

کد مطلب 741733

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