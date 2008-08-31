موانع پروازی تهدیدی جدی برای فرودگاه نوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سید هاشم فاطمی ظهر یکشنبه در جلسه ای که این منطور در فرمانداری نوشهر برگزار شد افزود: به رغم برگزاری جلسات مختلف در این زمینه تاکنون نسبت به رفع موانع پروازی این فرودگاه اقدام نشده است.

وی اظهار داشت: وجود این موانع زمینه بین المللی شدن فرودگاه نوشهر را با چالش مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که فرودگاه عامل اصلی توسعه زیرساخت ها بوده و باید به آن توجه بیشتری شود.

به گفته فاطمی، اکنون وجود دکل صدا و سیما و دو ساختمان در ضلع غرب فرودگاه در منطقه فرج آباد مشکل ساز شده است.

محمد باقر شریفی، رئیس فرودگاه نوشهر گفت: باید هر چه زودتر نسبت به رفع موانع این فرودگاه اقدام شود در غیر این صورت تداوم فعالیت این فرودگاه با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: هرگونه ساخت و ساز تا شعاع چهار کیلومتر از باند فرودگاه باید از این دستگاه مجوز گرفته شود.

وی بیان داشت: فرودگاه نوشهر برای بین المللی شدن نیاز به رفع موانع پروازی دارد و باید برطرف شود.