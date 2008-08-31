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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۳

محسنی:

طرح سند دار شدن اراضی روستایی به بازنگری نیاز دارد

طرح سند دار شدن اراضی روستایی به بازنگری نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس گفت: طرح سند دارد کردن اراضی و اماکن روستایی کشور به بازنگری نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های مسکن روستایی شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران در کجور افزود: نظر کلی مجلس بر این است که دولت باید کارشناسی کند و این طرح به صورت لایحه در مجلس ارائه شود.

وی اظهار داشت: باید برای رفع مشکلات این طرح تدابیر اصولی اتخاذ شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس ادامه داد: حدود 10 درصد جمعیت روستایی مازندران زیر پوشش اجرای این طرح قرار گرفتند که ناچیز است.

وی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل تعامل نداشتن وزارت بهداشت و رفاه ، طرح ارجاع پزشک خانواده چندان موفق نبوده است.

وی یادآور شد: امید می رفت با اجرای این طرح در نظام سلامت کشور تحولی صورت گیرد ولی اکنون خدمات دهنده و خدمات گیرنده راضی نیستند.

 

کد مطلب 741740

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