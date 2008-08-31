قفس دریایی پرورش ماهی در سواحل نوشهر و چالوس مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مزارع پرورش ماهی شهرستانهای نوشهر و چالوس افزود: این طرح با هدف پرورش ماهیان نظیر ماهی آزاد، ماهی سفید و ماهیان خاویاری در داخل دریای خزر اجرا می شود.

وی اظهار داشت: مطالعات اولیه اجرای این طرح با همکاری یک شرکت نروژی در ساحل خزر در نوشهر و چالوس انجام شد.

وی با اشاره به اینکه سواحل نوشهر و چالوس قابلیتهای فراوانی برای توسعه آبزی پروری دارد تصریح کرد: سالانه هزار و 150 تن ماهی در 16 مزرعه پرورش ماهی نوشهر و چالوس تولید می شود.

مدیر کل شیلات مازندران ادامه داد: همچنین بین 350 تا 400 تن آبزی در تعاونی های پره این مناطق تولید می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود 300 نفر از محل صیادی و آبزی پروری در نوشهر و چالوس امرار و معاش می کنند، یادآور شد: شرایط برای توسعه آبزی پروری در استان مهیا بوده و باید از این ظرفیتها به صورت بهینه استفاده کرد.

به گفته حبیب نژاد سالانه بیش از 38 هزار تن انواع ماهی در مازندران تولید می شود.

مازندران رتبه اول تولید ماهیان پرورشی را در کشور دارد.