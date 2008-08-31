به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی که به استان همدان سفر کرده است، در جمع اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همدان و برخی فعالان سیاسی این شهر اظهار داشت : امروزه بیش از هر وقت دیگری اصلاح ‌‏طلبان باید دلایل پیروزی‌‏ها و شکست‌‏های خود را بررسی کنند و برای آینده برنامه‌‏ریزی نمایند.

دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود: چاره‌‏ای جزحضور فعال درانتخابات آینده ریاست جمهوری نداریم و این حزب با تمام قوا در انتخابات شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه جریان اصلاح ‌‏طلبان معتقد به ارزش اصیل انقلاب بوده و هست ، اظهار داشت : اصلاح ‌‏طلبان از نزدیکان به امام راحل بوده و همچنان راه امام را ادامه خواهند داد.

کروبی در این نشست با بیان اینکه برای حضور در انتخابات دهم هنوز تصمیم قطعی نگرفته است ، اظهارنظر در این مورد را به آینده موکول کرد.