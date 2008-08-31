بهره برداری از فاز اول طرح جامع پایانه مرزی دو غارون آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، محمد بخارایی معاون وزیر راه و ترابری ظهر امروز در مراسم افتتاح این پروژه گفت: مسیرهای منتهی به گمرک دوغارون به زودی چهار بانده خواهد شد.

وی گفت: 1500 کیلومتر آزاد راه و 10 هزار کیلومتر بزرگراه و راه در کشور از جمله زیرساختهای حمل و نقل جاده ای است.

همچنین در این مراسم محمد مهدی مروج الشریعه معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: مبادلات از مرز دو غارون روز به روز افزایش می یابد و باید زیرساختهای لازم در پایانه مرزی دو غارون فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: ضروری است تا با اعمال حاکمیت در بخش دولتی، بستر لازم برای نظارت، دقت و سرعت در امر تجارت فراهم شود.

در ادامه این مراسم علی اکبر رمضانی فرماندار تایباد گفت: کلیه پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان تایباد، اجرایی و مورد بهره برداری قرارگرفته است.

وی گفت: طرح جامع پایانه مرزی دوغارون با اعتباری معادل 150 میلیارد ریال اعتبار ملی از محل اعتبارات سفر هیئت دولت 60 میلیارد ریال در بخش حمل و نقل و 80 میلیارد ریال در بخش مسافر و 10 میلیارد ریال در بخشهای محوطه سازی هزینه شده است.

وی در خصوص طرح سالن تجاری گمرک دو غارون گفت: این طرح با زیربنای چهار هزار و 59 متر مربع در دو طبقه و سالن تجاری به مساحت دو هزارو 200 متر مربع در دو طبقه امروز به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل حمل ونقل پایانه های خراسان رضوی نیز در مراسم افتتاحیه فاز اول طرح جامع گمرک دوغارون گفت: چهار پایانه مرزی شامل دو غارون، باجگیران، سرخس و لطف آباد در استان فعال است که به صورت ترکیبی ورود و خروج کالای ترانزیت را عهده دار هستند.

وی گفت: بیشترین حجم کالای ترانزیت استان از طریق گمرک دوغارون تایباد انجام می گیرد.