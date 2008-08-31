به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز در همایش تعامل و خودسازی بانوان فعال قرآنی با عنوان "ترنم وحی و ضیافت الهی" مهمترین آسیب و آفت مؤسسات قرآنی، روایی، دینی و هیئات مذهبی را عدم حضور یک اسلام شناس در رأس فعالیتهای آنها دانست.

وی با اشاره به پنج سفارش قرآن، اظهار داشت: در آیات قرآن آمده است که قرآن را بخوانید، ترتیل بخوانید، در آیات قرآن تدبر کرده و به آن عمل کنید و مفاهیم آن را به دیگران برسانید. بنابراین حفظ قرآن یک ارزش است، اما همۀ انسانها مکلف به آن نیستند.

نمایندۀ ولی فقیه در نهضت سواد آموزی با بیان اینکه هرچند که حفظ قرآن ارزشمند است، اما مربیان قرآنی نباید بر حفظ آن اصرار ورزند، تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای حفظ قرآن توسط کودکان دارند باید از آیات دو کلمه ای در حد فهم آنها شروع کنند.

رئیس ستاد تفسیر قرآن، بانوان فعال قرآنی را به رعایت اختصار در جلسات، پرهیز از تجمل‌گرایی، عدم ورود به فن تفسیر بدون داشتن معلومات کافی و عدم پیشی گرفتن از حدود دستورات الهی، بیان احکام ضروری بانوان و اصلاح حمد و سوره آنها توصیه کرد.

لاله افتخاری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس نیز با اشاره به اینکه نگاه سیاسی و اقتصادی به هیچ وجه نباید وارد فعالیتهای قرآنی شوند چرا که به‌شدت مخرب است، بر لزوم ورود آموزه‌های قرآن در زندگی و بهره‌گیری از مهارتهای زندگی قرآنی تأکید کرد.

وی یکی از بزرگترین مشکلات جامعه بانوان کل کشور را عدم شناخت جایگاه و نقش خود به عنوان زن مسلمان دانست و تصریح کرد: بانوان، سربازان خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت هستند و می‌توانند در آیندۀ جامعه منشأ اثر باشند.

پروین امیرآبادی مدیرعامل انجمن قرآنی بانوان کشور هم به ارائۀ گزارشی از آغاز به کار و اهداف این انجمن پرداخت و یاد آور شد: انجمن قرآنی در سال 1384 به ثبت رسید و با حدود 15 عضو فعال در هیئت امنا کار خود را آغاز کرد و از آنجا که این انجمن تاکنون فضای مناسب آموزشی نداشته فعالیتهای خود را به صورت ستادی در سطح کشور انجام می‌دهد.

وی یکی دیگر از فعالیتهای این انجمن را ارائه مشاوره به مراکز دولتی و غیر دولتی و مشارکت در اجرای طرحها با سازمانها و مراکز از جمله حضور بانوان در بخش فعالیتهای قرآنی بانوان نمایشگاه قرآن خواند و افزود: این انجمن با هدف توانمندسازی فعالان قرآنی و هماهنگ‌سازی فعالیتهای قرآنی شکل گرفته و تلاش دارد نیروهای قرآنی خود را سطوح مختلف آموزش دهد و اولویت برنامه‌ای در بحث مدیریت قرآنی است.

دکتر عبدالباقی عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال پیرامون آسیب شناسی فعالیتهای قرآنی بانوان، حجت الاسلام عباس قدس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیرامون هفت عادت مردمان مؤثر و منصوره شایسته، استاد حوزه علمیه حضرت خدیجه (س) و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی انتظار پیرامون موضوع بررسی عوامل مهجوریت قرآن با تفسیر انفسه آیات و ارائه روش تحقیق در قرآن به سخنرانی پرداختند.

همایش تعامل و خودسازی بانوان فعال قرآنی استان تهران با عنوان "ترنم وحی و ضیافت الهی" به همت مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه 3 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همکاری انجمن قرآنی بانوان شنبه نهم شهریور در تالار اجتماعات مسجد نور میدان فاطمی برگزار شد.