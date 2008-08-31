انجام پژوهشهای علمی و تخصصی از ضرورتهای چاپ و نشر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی ظهر امروز در آستانه روز ملی صنعت چاپ در نشست هم اندیشی چاپخانه داران این استان در خصوص ساخت شهرک چاپ مشهد افزود: انجام پژوهشهای علمی و تخصصی، تدوین قوانین حمایت کننده و اختصاص تسهیلات از ضرورتها در حوزه چاپ و نشر است که نوسازی و بازسازی صنعت چاپ با نصب دستگاه های مدرن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ایجاد شهرک صنعتی چاپ را یک کار زیربنایی در توسعه این صنعت دانست و گفت: با توجه به اینکه نیروهای آموزش دیده یکی از نواقص حوزه چاپ و نشر در کشور است، تاسیس دانشکده تخصصی چاپ و نشر می تواند کمبودهای نیروهای متخصص را در این صنعت مرتفع سازد.

وی با بیان این که 250 واحد چاپ، لیتوگرافی و صنایع وابسته به آن در سطح این استان فعال هستند گفت: بیشتر واحدهای صنعت چاپ خراسان رضوی در مشهد مستقر هستند.

امینی تاکید کرد: خراسان رضوی با 130 نشریه فعال رتبه دوم کشور را در زمینه مطبوعات کسب کرده و روزنامه های خراسان و قدس نیز در سراسر ایران منتشر می شود.

نایب رئیس اتحادیه چاپ مشهد هم در این نشست گفت: با پیگیری این اتحادیه در بند یازدهم مصوبات سفر دوم رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان موضوع احداث شهرک صنعت چاپ در مشهد مصوب شده است.

علی مغانی افزود: بر اساس این مصوبه طرح مطالعه و بررسی امکان سنجی توسط مهندس مشاور با همکاری استانداری، سازمان صنایع و معادن و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و اتحادیه صنعت و چاپ مشهد از هفته پیش آغاز شده است.