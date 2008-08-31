رفع محدودیتهای مالی بخش تعاون، راهکار تحقق سهم 25 درصدی در اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در همایش توانمندسازی تعاونی های تولیدی، توسعه نهادهای مالی تعاونی را برای استفاده از تمام ظرفیتهای بخش تعاون ضروری دانست و گفت: برای تحقق توسعه در این بخش باید یک مدل انعطافی ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هم اکنون یکی از مهمترین محدودیتها در بخش تعاون کمبود منابع مالی است که در این راستا برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از 5 درصد به 25 درصد باید، محدودیتهای مالی این بخش برطرف شود.

وی با طرح این سوال که باید دید برای حل کمبود منابع مالی در بخش تعاون چه مدل و استراتژی را باید به کار گرفت تصریح کرد: به طور کلی کشور، در زمینه بازارهای مالی از توسعه کافی برخوردار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در ادامه با طرح سوال دیگری که چرا باید تمام بخشها برای تامین منابع مالی نگاه خود را به سیستم بانکی متمرکز کنند، ادامه داد: چرا باید نگاهها به این بخش محدود شود و تمام بار و مسئولیت این وظیفه را نظام بانکی به دوش بکشد، پس نقش بازار سرمایه و بیمه چیست؟

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات نظام مالی کشور این است که بازارهای دیگر فعالیت کمی در این بخش دارند و در مجموع بازار پول نیز محدودیت دارد.

حسینی همچنین در ادامه سخنانش با بیان اینکه کمبود منابع مالی در بخش تعاون جدی تر است، گفت: از آنجا که تا قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها در بورس و بیمه نمی توانستند فعالیت کنند، امید می رود با تحقق این امر بخش تعاون به نهادهای جدید مالی متصل و تنگناها رفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به دنبال درک صحیح از نیازها ابلاغ شده و تعاونی ها باید راهبرد استقراض از بازار پول را تغییر دهند و در بازارهای دیگری نظیر بورس فعال شوند.