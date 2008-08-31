گسترش حوزه های علمیه مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در مراسم آغازین سال تحصیلی 30مدرسه علمیه اصفهان در مدرسه صدر بازار اصفهان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید یک هزار و 200 طلبه جدید در حوزه های علمیه اصفهان ثبت نام کرده اند، افزود: این رقم حتی در حوزه های علمیه قم نیز بی نظیر است زیرا هنوز در بحث گسترش حوزه های علمیه از تفکرات قدیمی بهره می گیریم.

امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در این محور هنوز تفکر ما بر این است که گسترش حوزه های علمیه تنها در قم که مرکز پروش طلاب شیعه است، میسر است.

وی تصریح کرد: اگر تمام مدارس حوزه علمیه قم را به هم متصل کنیم فضای موجود در آن به اندازه یک دانشگاه آزاد هم نخواهد شد و این موضوع تنها به خاطر عدم توجه کافی به علم و روحانیت است.

مدیر حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر آنگونه که باید و شاید در راه توسعه حوزه ها فعالیت نداشته ایم البته در اصفهان طی دو سال گذشته اقداماتی در این عرصه انجام شده و چند مدرسیه بازسازی شده است اما کافی نیست و باید اقدامات بیشتری در این عرصه انجام شود.

طباطبایی نژاد در بخش پایانی سخنان خود خطاب به طلاب گفت: شایسته است طلبه ها علاوه بر توجه به درسهای حوزه به حفظ قرآن نیز اهتمام ورزند تا طی چند سال حافظ قرآن شوند.