به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صالح دریانورد ظهر امروز در حاشیه بازدید از مراکز جمع آوری فرمهای طرح اطلاعات اقتصادی خانوار اظهار داشت: با هدف رفع مشکل مردم و جلوگیری از اردحام گسترده روز پایانی اجرای طرح، 24 ساعت بر فرصت دریافت فرمها در هرمزگان افزوده شده و مردم می توانند از ساعت 8 صبح روز 11 شهریور ماه نیز با در دست داشتن مدارک مورد نظر به مراکز جمع آوری مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون و بر اساس آخرین آمارهای جمع بندی شده بیش از 75 درصد خانوارهای شهری و بیش از 85 درصد خانوار های روستایی هرمزگان، فرم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند و امیدواریم تا پایان مهلت تعیین شده خانواده ها فرم اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهند.

دریانورد از مردم خواست تا به منظور اجرای دقیق طرح، از ازدحام در مراکز جمع آوری فرم ها خودداری کرده و به مرور ظرف فردا به مراکز مراجعه کنند.