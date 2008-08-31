گوردون براون نخست وزیر انگلستان با انتشار مقاله ای در هفته نامه آبزرور تاکید کرد: در سایه اقدامات روسیه، اتحادیه اروپا باید به طور کامل در روابط خود با روسیه تجدید نظر کند. وی در عین حال هشدار داد که غرب نباید اجازه دهد در زمینه انرژی در برابر روسیه دست بسته باقی بماند.

براون روز شنبه با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرد و این مقام روسی به وی اطمینان داد که تمامی مفاد درج شده در طرح نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای حل بحران گرجستان را مو به مو انجام داده است.

به گفته کرملین، رئیس جمهوری روسیه از اعزام ناظران بین المللی به منطقه برای نظارت کامل بر فعالیت دولت گرجستان حمایت می کند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز شنبه با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود به تبادل نظر پرداخت و زمینه امکان حضور نمایندگان اتحادیه اروپا در عملیات نظارت بر مناطق امنیتی اوستیای جنوبی و آبخازیا را مطرح کرد.

همچنین براون قول داده که روز دوشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا بر لزوم رعایت تمامیت ارضی گرجستان ازسوی روسیه و عقب نشینی نیروهای این کشور به مواضع سابق خود تاکید لازم را به عمل آورد.

تفلیس نیز به نوبه خود اروپایی ها را به اتخاذ مجازات هایی علیه روسیه فراخوانده است.

تمور لاکوباشویلی وزیر بازگرداندن مناطق جدایی طلب گرجستان در گفتگویی گفته است: منزول کردن روسیه بی معناست، اما ما انتظار داریم که اتحادیه اروپا برخی مجازات ها را علیه مسکو در نظر بگیرد.

ازسوی دیگر نیز ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اتحادیه اروپا را به قضاوت درباره بحران به صورت کاملا عینی فراخوانده و خواستار اتخاذ یک موضع قابل قبول نسبت به مسکو شده است.

پوتین این سخنان را به شبکه تلویزیونی آلمانی "آ.ار.د" گفته است.

این درحالی است که فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارده، اعمال مجازات علیه روسیه را در دستور کار کنونی خود قرار نداده است. همچنین کشورهای دیگری همچون لهستان و سه کشور بالت از لحن شدید خود کاسته اند زیرا از اختلافاتی که ممکن است ازسوی روسها بوجود آید، هراس دارند.

رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان در این باره گفت: ما بر لطمه زدن به روسیه تمرکز نداریم، بلکه درباره بر چگونه کمک کردن به گرجستان و اعضای شرقی اتحادیه اروپا تاکید داریم.

به گزارش مهر، از نظر گرجی ها که از حمایت قوی زبانی غربی ها برخوردارند، اجلاس اروپایی ها و همچنین سفر دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به تفلیس باید به این سوال پاسخ دهد که متحدان آنان تا کجا حاضرند برای دفاع از یک جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی که تنها پنج میلیون جمعیت دارد، پیش رفته و هزینه کنند.

پس می توان این گونه برداشت کرد که هفته جاری یک هفته سرنوشت ساز و تاریخی برای گرجی ها به شمار می رود، زیرا آنان از میزان حمایتی که غربی ها حاضرند از آنها کنند، مطلع می شوند و آیا غرب برای مواجه با اقدامات روس ها در گرجستان در یک جبهه واحد قرار دارند یا خیر.

روسیه و گرجستان مرتبا یکدیگر را به ایجاد تنش متهم می کنند. حمله گسترده روس به گرجستان در روز هشت اوت آغاز شد و آن را به بهانه حمایت از شهروندان خود که در اوستیای جنوبی حضور دارند، به مرحله عمل درآورد.