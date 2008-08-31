بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان هرمزگانی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خلیل عمرانی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: دولت نهم همواره در بحث آموزش و پرورش توجه ویژه ای به رشد شاخصه های بهره مندی فرهنگیان و بهبود معیشت آنان داشته است و در این راستا موضوعات متعددی از جمله مسکن، مطالبات باقیمانده و ارتقا وضعیت معیشتی آنها با دقت پیگیری شده است.

وی گفت: امسال در بخش نوسازی مدارس بیش از 680 کلاس درس جدید به ظرفیت فضاهای آموزشی استان اضافه شده و سال به سال بر شمار اجرای پروژه های مشارکتی با همکاری و حضور خیرین افزوده می شود.

عمرانی به موضوع شناسایی 34 مدرسه در هرمزگان به منظور اداره امنایی اشاره کرد و گفت: در شیوه و شکل اجرای این طرح باید وجود منبع درآمدی خارج از مدرسه نیز وجود داشته باشد تا بتوان با تامین بخشی از نیازهای مورد نظر مدارس آنها را اداره کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان میانگین قبولی دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان هرمزگان را نیم درصد پائین تر از متوسط کشوری آن معادل 5/98 درصد عنوان کرد و گفت: این عدد طی سالهای جاری رشد قابل توجهی از خود نشان داده که در سایه تامین امکانات و تجهیزات لازم و بهوبد کیفیت دروس تدریسی بوده است.