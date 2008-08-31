زمین لرزه در مرز هرمزگان و فارس خسارتی در بر نداشته است

یاسر حزباوی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: زمین لرزه در عمق 18 کیلومتری زمین در 72کیلومتری شمال غرب بخش فین شهرستان بندرعباس در مرز استان هرمزگان و استان فارس رخ داده است که خوشبختانه به واسطه ضعیف بودن آن خسارتی در بر نداشته است.

وی گفت: بنابر اعلام شبکه لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در 75 کیلومتری غرب شهرستان حاجی آباد هرمزگان و 936 کیلومتری تهران رخ داده و بر اساس تماسهای تلفنی با بخشدار و دهیار منطقه از عدم وجود خسارت توسط این زمین لرزه اطمینان حاصل شده است.