وزیر آموزش و پرورش بر رعایت اصل شایسته سالاری تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علیرضا علیاحمدی بعد از ظهر امروز در حاشیه اختتامیه همایش هماندیشی فرهنگیان و مدیران کانونهای بسیج فرهنگیان کشور افزود: باید از کلمه فرهنگیان در عنوان بسیج فرهنگیان استفاده کرد و با آن فرهنگ ادارات و سازمانها را سنجید.
وی با اشاره به ماموریت فرهنگی آموزش و پرورش گفت: رفع عیوب و جستجو در مسائل و عمیق شدن در مسائل از رفتارهای یک بسیج فرهنگی است.
علی احمدی با بیان اینکه شایستهسالاری معیارهای متعددی دارد بر ضرورت رعایت روایت شایسته سالاری در این سازمان تاکید کرد.
وی با اشاره به خصوصیات معلمان گفت: صداقت، امانتداری، استفاده درست از منابع و جلوگیری از اسراف و روحیه انتقاد پذیری و رفتارهای سالم سازمانی باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد.
علیاحمدی تاکید کرد: باید آسیبها را سنجید و آنها را مدیریت کرد و از مسئولان خواست این موضوع را به عنوان پروژهای ملی دنبال نمایند.
وزیر آموزش پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش باید از خلاقیت پشتیبانی کند و نباید با له کردن استعدادها کاری ضد ارزشی و ضد خلاقیت و نوآوری انجام دهد.
علیاحمدی در پایان از فروش هزار خودرو لیزینگ به فرهنگیان بازنشسته خبر داد و گفت: تا پایان امسال 45 هزار خودرو واگذار خواهد شد.
