گفتگوی تلفنی مدودف و برلوسکونی درباره بحران قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا که نسبت به دیگر کشورهای اروپایی برخوردی نرمتر با اقدام مسکو در مناقشه قفقاز داشته است تلاش کرد تنش ها با غرب را کاهش دهد.

این در حالی است که نشست فوق العاده اتحادیه اروپا درباره بحران در گرجستان در بروکسل در حال برگزاری است.

بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا، خواهان تجدید نظر در روابط غرب و کرملین شده اند.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.