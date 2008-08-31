سند ارتقاء بهره وری هفت دستگاه اجرایی مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه برنامه ریزی و تحول اداری مازندران در استانداری افزود: به موجب این سند شاخصهای بهره وری متناسب با تعالی و ارتقاء نیروی انسانی و تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی استان قابل اجرا خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دستگاههای استانداری مازندران، سازمان های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و آموزش و پرورش استان به عنوان دستگاههای پیشرو در تدوین سند راهبردی ارتقاء بهره وری مازندران بودند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه این سند به مراتب در سطح سایر دستگاههای اجرایی استان لازم الاجرا خواهد بود تصریح کرد: هم اکنون شاخص های بهره وری در دستگاههای اجرایی استان رو به رشد و تعالی است.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران نیز در سخنانی در این جلسه با اشاره به عملیاتی شدن شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان خاطر نشان کرد: حدود 50 دستگاه اجرایی استان توانسته شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاه خود را تهیه و تدوین کردند.

فرهاد صفایی گفت: بهره گیری از نظام نوین، اتوماسیون اداری، دولت الکترونیک، تصدی گری امور به بخش خصوصی و رضایت شهروندان در تکریم ارباب رجوع از جمله پارامترهای مورد ارزیابی در تهیه شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مازندران بوده است.

وی اظهار داشت: کمبود اطلاعات عامل اصلی در شناسایی شاخص های بهره وری دستگاهها ذکر شده در حالی که شاخصهای اختصاصی دستگاههای اجرایی طی سال های گذشته رو به پیشرفت رفته است.