به گزارش خبرنگار مهر، اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی پیش از ظهر فردا با استقبال وزیر صنایع جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه مهر آباد تهران می شود و ساعاتی بعد در مجموعه ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی دکتر محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود قرار خواهد گرفت.

سفر فردای مورالس به ایران نخستین سفر رسمی و دوجانبه وی به کشورمان به حساب می آید. بنا به اخبار موجود وزیر انرژی بولیوی مورالس را در سفر به تهران همراهی می کند.

دکتر احمدی نژاد نیز در مهر ماه سال گذشته سفری رسمی اما چند ساعته به لاپاز پایتخت بولیوی داشت .

مورالس در دی ماه سال 84 با شعار استکبار ستیزی و مقابله با سلطه گری آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در کشورش به پیروزی رسید .

اواخر سال 85 دفتر نمایندگی ایران در بولیوی گشایش یافت و دو کشور در شهریور ماه سال 86 موافقتنامه همکاری سیاسی به امضا رساندند . در حال حاضر لایحه موافقتنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی و جمهوری بولیوی در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد .