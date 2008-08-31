تشدید تدابیر امنیتی نیروهای عراقی و آمریکایی در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای عراقی با استقرار در خیابانهای شهر و ایجاد ایستهای بازرسی به گشت زنی در شهر می پردازند.



همچنین گشتی های نظامیان آمریکایی به شکل گسترده ای در بیشتر راههای اصلی شهر گشت زنی می کنند.



نیروهای عراقی این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود دارند.



سرلشگر ماجد العسافی فرمانده جدید پلیس استان الانبار گفت : ما آماده به عهده گرفتن پرونده امنیتی در روز دوشنبه(فردا) هستیم.



وی افزود : نیروهای ما در بیشتر مناطق استان مستقر شده اند و به شکل کامل اوضاع را در کنترل دارند و وضعیت امنیتی نیز به طور کامل باثبات است.



قرار بود مسئولیت امنیتی در استان الانبار در ژوئن گذشته به عراقی ها واگذار شود، اما به تاخیر افتاد و قرار است فردا این کار انجام شود.



العسافی تصریح کرد : نیروهای ما آماده اند هرگونه تلاش برای مانع تراشی در برابر واگذاری پرونده امنیتی را خنثی کنند.



بر اساس این گزارش، تردد در خیابانها و بازارهای شهر همزمان با استقرار گسترده نیروهای عراقی و آمریکایی عادی است .



الانبار اولین استان سنی نشین و یازدهمین استان از مجموع 18 استان عراق است که پرونده امنیتی آن را عراقی ها به عهده می گیرند.



از سوی دیگر، سرهنگ عدنان العلوانی از افسران پلیس الرمادی گفت : نیروهای ما کاملا آماده هستند و قادر به کنترل اوضاع امنیتی استان هستند.



نیروهای عراقی هم اکنون مسئولیت امنیتی استانهای القادسیه، میسان، المثنی، بصره، ذی قار، نجف، کربلا، دهوک، سلیمانیه و اربیل را در اختیار دارند.