نیروی انتظامی می تواند الگویی برای همه نهادهای حاکمیت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکتر محمود احمدی‌نژاد امروز (یکشنبه) پس از حضور در مراسم جشن فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی، در دیدار فرماندهان ارشد نیروی انتظامی، با اشاره به گزارش ‌های ارائه شده از فعالیت‌های این نیرو، تصریح کرد: روشن است که نیروی انتظامی حرکت رو به جلو در پیش گرفته است و همه اقداماتی که در این مجموعه صورت می گیرد در راستای اهداف متعالی و مقدس هدفگذاری شده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد : تمام روش ها و ایده هایی که برای فعالیت‌های نیروی انتظامی در نظر گرفته می‌شود باید براساس مبانی اندیشه اسلامی طراحی شود .

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه موضوع و هدف حاکمیت اسلامی پرورش و ساختن انسان متعالی است ، گفت : برای داشتن جامعه سعادتمند، وجود انسان های متعالی ضرورت دارد؛ چنانچه هدف اصلی از پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی نیز ساخته شدن انسان متعالی است و این هدف را پیامبران و ائمه اطهار (ع) دنبال می کردند.



رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرد: حتی در جنگ‌ها نیز پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) همه هدفشان اصلاح و ساختن انسانها بود و در رفتار آنها هیچ گونه اثری از انتقام‌ کشی یا زیر پاگذاردن انسانیت انسان وجود نداشت.



وی تلاش برای زنده کردن فطرت پاک انسان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: لازمه زنده کردن فطرت انسانی اعتقاد به پرورش و اصلاح انسانها و عشق به آنها است؛ همچنانکه حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بر فطرت و اراده درونی انسانها مبتنی بود.

رئیس جمهوری اضافه کرد: عدالت ، خداپرستی و پاکی در جهان خارج محقق نمی شود جز اینکه در درون انسانها اراده ای جدی برای تحقق آن بوجود آید . وی تصریح کرد: حتی دشمنی و سرسختی با متجاوزین نیز از موضع عشق به انسانها بوده و هرگز از موضع کینه ورزی نیست.



احمدی نژاد در ادامه بر ضرورت تدوین جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی – ایرانی تاکید کرد و گفت: اساس مبانی جامعه شناسی غربی با فرهنگ کشورمان سازگار نیست و چون حیطه وظایف نیروی انتظامی جامعه است، لذا تدوین جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی اسلامی – ایرانی بیش از پیش ضرورت دارد که با بهره ‌گیری از نظرات اساتید برجسته‌ای که در کشور وجود دارند می‌توان مسیری شایسته را طراحی کرد.



رئیس قوه مجریه با اشاره به اهمیت جلب محبت و علاقه مردم ، اظهار داشت : اگر مشارکت عمومی نباشد، محال است جامعه متعالی محقق شود؛ از این رو حضور جدی، گسترده و مستمر در عرصه آموزش همگانی ضروری است.



رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مردم به سرعت از رفتار مثبت یا منفی نیروی انتظامی الگو گرفته و عکس العمل نشان می دهند و البته خودشان را با شرایط جدید منطبق می کنند، گفت: گاهی اوقات ممکن است چنین گمان شود که آثار یک حرکت،‌ مثبت است در حالی که آن حرکت کاملاً منفی است.



دکتراحمدی‌نژاد درادامه تدوین طراحی های دقیق و نگاه به افق‌های بلند را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نهاد برآمده از انقلاب اسلامی است ، تصریح کرد : این ظرفیت در نیروی انتظامی وجود دارد که الگوی همه نهادها و ارگان های حاکمیت باشد.



وی همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت و ارزیابی فعالیت های نیروی انتظامی،‌ خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که هیچ کاری بدون نقص نیست و همه ایراد دارند ولی هنر آن است که مسیر حرکت به سمت کمال باشد .



رئیس جمهوری همچنین تجهیز و ارتقای کیفیت دانشگاه علوم انتظامی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت : باید سرعت حرکت به سمت نقطه مطلوب را چند برابر کنید.



در ابتدای این نشست، شماری از فرماندهان ارشد بخش‌های مختلف نیروی انتظامی گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه کردند.