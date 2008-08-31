جوانان ایران قهرمان آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که عصر امروز در تالار والیبال آزادی برگزار شد، تیم والیبال کشورمان موفق شد با نتیجه 3 بر یک برابر تیم والیبال چین به پیروزی دست یافته و مقام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

در این دیدار تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات، با امتیازهای (25 بر15)، (25 بر18)، (23 بر25) و (25 بر22) حریف خود را مغلوب کرد تا بار دیگر روی سکوی نخست این رقابت ها بایستند.

تیم های والیبال جوانان ایران و چین پیش این دیدار و با صعود به دیدار نهایی چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، جواز حضور در رقابت های جهانی این رده سنی را کسب کرده بودند.

محمدعلی آبادی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی هم در سالن برگزاری این مسابقه حضور داشت و قهرمانی جوانان والیبال کشورمان را از نزدیک تماشا کرد.

در دیدار رده بندی هم تیم پاکستان در سه گیم متوالی و با نتایج ( 25 بر 12)، ( 25 بر 11) و ( 25 بر 20) تیم هند را شکست داد و به مقام سوم این مسابقات دست یافت.