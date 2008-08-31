به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: یادداشت تفاهم بین ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس که در نشست روز سه شنبه در جده امضاء خواهد شد همکاری ها بین طرفین را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترش خواهد داد.

العطیه از شرکت علی باباجان، وزیر خارجه ترکیه در نشست وزرای خارجه شورای همکاری های خلیج فارس در جده عربستان خبر داد.

وی تلاش برای هموار کردن راه برای رسیدن به توافق بین شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه درباره تجارت آزاد را از موارد دیگری اعلام کرد که در نشست ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس مطرح خواهد شد.