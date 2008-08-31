مجمع تشخیص مصلحت آماده تدوین سیاست کلی حمایت از خیرین است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جمعی از اعضای ستاد مرکزی مجمع خیرین سلامت کشور عصر امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به آیاتی از قرآن؛ انفاق را از مقدس ترین اعمال عنوان کرد و گفت: انسانهای خیری که تلاش می کنند به دیگران و نیازمندان سود برسانند انسانهای ممتازی هستند که با ایثار و از خود گذشتگی به دنبال رفع محرومیت از چهره جامعه هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: نفس حضور خیرین در جامعه، سازندگی و بالندگی را به همراه دارد و صرفنظر از میزان خدمات آنها، اعمال آنها نشان از وجود نوع دوستی و زنده بودن جامعه است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در بخش سلامت کشور بر استفاده مناسب از این ظرفیت و حمایت از این بخش تاکید کرد و گفت: باید شرایط به گونه ای تسهیل شود که مردم خود به کمک بیایند و با استفاده از ظرفیت عظیم نیرو های مردمی و انسانهای شریف به محرومان جامعه خدمت رسانی شود.

وی با اشاره به سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آمادگی مجمع درتهیه و تدوین سیاست های کلی در باره حمایت از خیرین و ترویج روحیه انفاق و ایثار گفت: باید سیاست هایی اتخاذ شود تا این گونه خدمات رسانی در جامعه تعمیق یافته و فضا برای حضور اقشار بیشتری از مردم در این گونه اعمال نوع دوستانه فراهم آید.

درابتدای این دیدارنیری رئیس ستاد مجمع خیرین سلامت کشور وهمچنین دکتر امیدوار رضایی از اعضای این مجمع در سخنانی به بیان نحوه شکل گیری این مجمع و اهداف آن پرداختند.