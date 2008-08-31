شرط تفلیس برای مذاکره با مسکو / تاکید ترکیه بر استفاده از دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اکا تکشلاشویلی، وزیر خارجه گرجستان در یک کنفرانس مطبوعاتی با علی باباجان، وزیر خارجه ترکیه در استانبول، نسبت به تاثیرات مناقشه قفقاز بر منطقه هشدار داد.

وزیر خارجه گرجستان اعلام کرد: تا زمانی که مسکو مفاد توافقنامه صلح را کاملا اجرایی نکند، این کشور با روسیه مذاکره نخواهد کرد.

تکشلاشویلی، روسیه را توسعه طلب خواند و از جامعه بین المللی خواست در بازگشت مناطق تصرف شده این کشور توسط مسکو، به تفلیس کمک کنند.

وزیر خارجه ترکیه هم در این کنفرانس مطبوعاتی خواستار استفاده طرفین از گفتگو شد و گفت: هنگامی که سلاح ها ساکت می شوند، نوبت به دیپلماسی می رسد.

دیدار وزیر خارجه گرجستان از ترکیه دو روز پیش از دیدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه از این کشور انجام می شود.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.