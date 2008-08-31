دیدار هیئتی بلندپایه از کردها با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اصوات العراق، در این دیدار چگونگی حل بحران خانقین وابسته به استان دیاله واقع در شمال شرق بغداد بررسی شد.



یاسین مجید مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق، مذاکرات این هیئت با نوری المالکی درباره بحران خانقین و رابطه دولت محلی کردستان عراق با دولت مرکزی را صریح و شفاف توصیف کرد.



به گفته وی، قرار است امشب نیز نشست دیگری میان طرفین برگزار شود.



برهم صالح معاون دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان و فواد معصوم عضو دفتر سیاسی آن و نیز هوشیار زیباری و روز شاوس دو عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات، اعضای این هیئت بلندپایه کردستان عراق را تشکیل می دادند.



اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی و حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی است.



نیروهای عراقی با حمایت لجستیکی نظامیان آمریکایی از جولای گذشته، عملیات امنیتی گسترده ای را تحت عنوان " بشارتهای خیر" در برخی شهرهای استان دیاله با هدف سرکوب گروههای مسلح فعال در آن مناطق آغاز کرده اند که این عملیات نیز اخیرا در خانقین به دنبال عقب نشینی نیروهای پیشمرگ آغاز شد. عقب نشینی پیشمرگها با توافق مقامهای کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد صورت گرفت.



نوری المالکی نخست وزیر عراق و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور دو شب پیش در گفتگوی تلفنی با یکدیگر

درباره همکاری کامل میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ برای مبارزه با تروریسم به توافق دست یافته بودند.